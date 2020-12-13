المالية النيابية ترجح تحسن الوضع المالي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة في 2021

2020/12/13 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، تحسن الوضع المالي للبلد خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المقبل، لافتا الى ان مدة التصويت على الموازنة يعتمد على طبيعتها والابواب التي تحتويها.وقال احمد لـ /المعلومة/، ان “التصويت على الموازنة لن يحتاج الى المزيد من الوقت في حال لم تتضمن أبواب كثيرة وتخصيصات استثمارية إضافة للميزانية التشغيلية”.وأضاف ان “الموازنة قد يتأخر إقرارها داخل البرلمان في حال واجهت اعتراضات من قبل ممثلي المحافظات في حال شعورهم بالغبن من حيث المبالغ المخصصة لمحافظاتهم”.وبين ان “عجز الموازنة يجب ان لايتجاوز 3 بالمئة من مجموع الناتج القومي العراقي، الا ان الظرف الذي يمر به العراق يؤكد ان نفقات الدولة لاتسد الحاجة وهناك توقعات بتحسن الموارد خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المقبل”.



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