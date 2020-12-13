بغداد تستضيف الملك عبد الله والسيسي في قمة ثلاثية

2020/12/13 | 09:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تستضيف بغداد في الربع الاول من العام 2021 «قمة ثلاثية» تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سفير العراق لدى مصر ومندوبه الدائم في الجامعة العربية احمد الدليمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان «رئيس الوفد العراقي وزير التخطيط خالد البتال والوفد الوزاري وقعوا خلال الزيارة عددا من الاتفاقيات اضافة الى تفعيل ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق».

من جانبه، اوضح وزير التخطيط ورئيس الوفد خالد البتال، بعد لقائه الرئيس المصري، أنه «تم استحداث لجنة للمتابعة بين البلدين وارسال وفد فني مصري للعراق قريبا للاطلاع على المشاريع المتوقفة في وزارة الاسكان والاعمار للبدء بتنفيذها فورا»، لافتاً إلى «انعقاد المجلس الوزاري التنفيذي للقمة الثلاثية العراقية – الاردنية – المصرية في القاهرة».

بدورها، قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد : ان «الاجتماعات متواصلة مع الجانب العراق إذ تم الاتفاق على الزمالات التجارية واعادة تأهيل المستشفيات في العراق والتعليم المتواصل»، مؤكدة «وجود طاقات انتاجية كبيرة في مصر بمدينة الدواء، لا سيما ان المنتج الدوائي المصري نال ثقة المواطن العراقي لفترات طويلة».



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