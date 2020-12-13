2020/12/13 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت الولايات المتحدة إلى بريطانيا وكندا، بعدما أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية لقاح فايزر- بيونتيك للاستخدام الطارئ، على أنّ تبدأ في حملات التلقيح في غضون أيام، علماً انّ لكل من الدول الثلاث أنظمة رعاية صحية مختلفة، فما هي أوجه التشابه والتباين فيما بينهما؟

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