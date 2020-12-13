التربية تحدد ضوابط مشاركة الطلبة الخارجيين بامتحانات الدور الثالث

2020/12/13 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية، الأحد، مبلغ 25 ألف دينار كأجور مشاركة للطلبة الخارجيين الراغبين بأداء امتحانات الدور الثالث المؤمل انطلاقها في الـ 21 من الشهر الحالي وتنتهي في الـ 28 منه.

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