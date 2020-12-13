2020/12/13 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، إن فريقه استفاد من الانتقادات الموجهة ضده في الأسابيع الأخيرة، ليحقق الانتصار المهم بهدفين نظيفين على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد، في مباراة قمة بالدوري الإسباني، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يشكر الانتقادات: جعلتنا أقوى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يشكر الانتقادات: جعلتنا أقوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).