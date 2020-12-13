النفط: اكسون موبيل لن تبيع حصتها في حقل غرب القرنة

2020/12/13 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة النفط قيام شركة اكسون موبيل بعرض حصصها من أسهم الشركة (المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1) للبيع على شركائها.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (13 كانون الاول 2020) ان "المعلومات والبيانات الرسمية التي بين ايدينا، تؤكد ان اكسون الاميركية ونسورتيوم الذي تقوده اكسون موبيلـ ويضم شل العامل بعقد تطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة النفطي، لا تزال مستمرة باعمالها وتشارك بجلسات مناقشة خطط التطوير وزيادة الانتاج وتدريب الملاكات"، مؤكدا "عدم تقديم الشركة مقترحات بخصوص ذلك الى وزارته".

ويأتي النفي عقب شائعات رددتها وسائل اعلامية مختلفة، أن شركة اكسون موبيل المطور الرئيس لحقل غرب القرنة، تنوي طرح أسهمها بالحقل للبيع على شركائها، وباحتياطيات قدرها 7.8 مليارات برميل.

واكد أن "تأثيرات هبوط أسعار النفط ليست حادة جدا في خطة الوزارة المبرمجة لتطوير الحقول ومعدلات الاسراع المضافة بالانجاز بسبب ازمة التخصيص المالي وتداعيات وباء كوفيد - 19، وأن وزارته اعدت بديلا للمعالجة.

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