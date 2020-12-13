البابا: نشجع اللاجئين المسيحيين على العودة الى العراق  

2020/12/13 | 09:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وجه الحبر الأعظم البابا فرنسيس، رسالة إلى مسيحيي العراق وسوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى تشجيع عودة السكان الذين فروا جراء الحرب.

وقال الحبر الأعظم، في لقاء عبر الانترنت نظّمه الفاتيكان مع أكثر من خمسين منظمة غير حكومية كاثوليكية تعمل في المنطقة: «أفكاري تتجه خصوصاً إلى الأشخاص الذين أُرغموا على مغادرة منازلهم للهروب من ويلات الحرب، بحثاً عن ظروف حياة أفضل».

واضاف البابا، «أفكر خصوصا بالمسيحيين الذين أُرغموا على ترك الأماكن التي ولدوا وكبروا فيها، حيث نما إيمانهم واغتنى، علينا أن نحرص على أن يستمرّ الوجود المسيحي على هذه الأراضي كما كان عليه علامة سلام وتقدم وتنمية ومصالحة بين الأشخاص والشعوب».

ودعا البابا المجتمع الدولي إلى «القيام بكل ما في وسعه لتشجيع عودة جميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، عبر ضمان الأمن والظروف الاقتصادية الضرورية لتحقيق ذلك».



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