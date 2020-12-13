القيادة المركزية الامريكية تحدد موعدا للبدء بتقليص قواتها في العراق

2020/12/13 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن قائد القيادة المركزية للقوات الاميركية الجنرال، فرانك مكينزي، ان تقليصات القوات الاميركية في العراق المخطط لها ان تكتمل أواسط شهر كانون الثاني المقبل ستعمل على تقييد مهام القوات المتبقية في البلد وتحدد نوعية المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة بخصوص العمليات المستقبلية.

يتبع..

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