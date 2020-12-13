ضوابط مشاركة الطلبة الخارجيين بامتحانات الدور الثالث

2020/12/13 | 09:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وزارة التربية مبلغ 25 ألف دينار كأجور مشاركة للطلبة الخارجيين الراغبين بأداء امتحانات الدور الثالث المؤمل انطلاقها في الـ 21 من الشهر الحالي وتنتهي في الـ 28 منه.

افاد بذلك مدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد صابر الربيعي لـ”الصباح”، موضحا ان المديرية العامة للامتحانات حددت ضوابط مشاركة الخارجيين بالامتحان والشروط والضوابط والاجور الخاصة بالتقديم للمشاركة به ولكل مادة لتغطية نفقات الامتحان من اجور نقل ومراقبة ومصححين وفاحصين ومواد امتحانية وغيرها.

وذكر ان اقامة الدورات التدريبة للهيئات التدريسية والتعليمية ضمن خطته السنوية للعام الدراسي الحالي يأتي لتطوير مهاراتهم التدريسية التي تنعكس ايجابا على سير العملية التربوية، منوها بأن المديرية تعمل على تكثيف الدورات التدريبية لتشمل اكبر عدد ممكن من الهيئات التربوية لصقل مواهبهم التعليمية والتدريسية، مبينا ان الدورات التدريبية شملت: التعليم الفعال وادارة الازمات الصفيّة والارشاد التربوي، واللغة الكردية للهيئات التعليمية

والتدريسية.

واشاد الربيعي بدور المحاضرين القائمين على الدورات في قسم التدريب والاعداد، مشيرا الى ان المديرية شكلت لجانا لمتابعة تنقلات الطلبة ضمن الرقعة الجغرافية للمديرية بالتنسيق مع مدراء المدارس الثانوية والاعدادية والمتوسطة لمناقشة تنقلات الطلبة بين المدارس للعام الدراسي الحالي في قاطع الشعلة .

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