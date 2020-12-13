اليوم.. ست مواجهات ساخنة في ختام ثامن جولات الممتاز

2020/12/13 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي

تشهد ملاعب بغداد والمحافظات مساء اليوم الأحد إقامة ست مواجهات ساخنة في ختام الجولة الثامنة من المرحلة الاولى لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

إذ سيكون فريق الزوراء صاحب المركز الخامس على موعد مع فريق الصناعات الكهربائية الثامن عشر في جدول الترتيب، عندما يستقبله في ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، في مباراة يتطلّع فيها النوارس لكسر نحس التعادلات التي رافقته في الجولات السابقة.

من جانب اخر يسعى فريق الشرطة الوصيف الى تحقيق فوز ثانٍ مع المدرب الصربي الكسندر اليتيش عندما يضيّف فريق النجف الثالث عشر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي سعياً لخطف الصدارة من فريق نفط الوسط ومواصلة حملة دفاعه عن اللقب .

وفي مباراة اخرى يحل فريق نفط ميسان ثامن الترتيب ضيفاً على فريق أربيل صاحب المركز الثالث حيث تنتظره مهمة صعبة في الساعة الثانية ظهراً في ملعب (فرانسو حريري) في لقاء يسعى فيه رجال القلعة الصفراء الى استغلال عامل الارض والعودة الى سكة الانتصارات لزيادة غلّة رصيده من النقاط والبقاء كمطارِد لفريقي نفط الوسط والشرطة.

ويحتضن ملعب (الكفل الأولمبي) في محافظة بابل مباراة فريق القاسم متذيل الترتيب وضيفه فريق الحدود السادس عشر في لقاء يسعى فيه الاول الى كسب ثلاث نقاط ثمينة تضعه في المركز الثامن عشر وتضمن له مغادرة القاع والمنافسة من اجل البقاء للعب في دوري الكبار.

ويلتقي فريق أمانة بغداد صاحب المركز الحادي عشر على ملعبه بمنتزه الزوراء ضيفه فريق نفط البصرة التاسع عشر في لقاء يطمح فيه أسود العاصمة لحسم النقاط الثلاثة وتعزيز النتيجة الايجابية التي حققها مؤخرا امام الكهرباء في الجولة السابقة .

واخيرا يحل فريق الكهرباء الرابع عشر ضيفاً ثقيلاً على فريق زاخو صاحب المركز السابع، في مباراة يطمح فيها كتيبة المدرب عباس عطية بإيقاف مسلسل النتائج الرفيعة الذي حققها خصمه خلال الجولات السبع الماضية وعدم تلقيه الهزيمة تحت قيادة مدربه الشاب أحمد صلاح .

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