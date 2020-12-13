وزارة النفط تؤكد التزام العراق بجميع اتفاقات اوبك

2020/12/13 | 09:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة النفط حرصها على دعم مشاريع استثمار الغاز لانها من الصناعات الرائدة في العالم، فيما كشفت عن تنافس شركات عالمية لتطوير حقل غاز المنصورية ومناقشة اطلاق جولة تراخيص في ديالى، اضافة الى السعي لاطلاق مشروع حقل غاز (عكاز) الغازي في الانبار.وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح صحفي ان “وزير …

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