2020/12/13 | 09:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السبت، أن بلاده ستنضم مجددا إلى اتفاقية “باريس للمناخ” بعد 39 يوما، في أول قرار سيقوم به بعد تسلمه السلطة.وقال بايدن في تغريدة عبر “تويتر”: “منذ 5 سنوات في مثل هذا اليوم، اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ”، مضيفا: “في غضون 39 يوما، ستنضم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: سنعود لاتفاقية المناخ بعد 39 يوما) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: سنعود لاتفاقية المناخ بعد 39 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).