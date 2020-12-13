الملاكم جشوا يحتفظ بلقبه بعد الفوز بضربة

2020/12/13 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ أنتوني جشوا بلقبه العالمي في الوزن الثقيل بعد أن أطاح بكوبرات بوليف في الجولة التاسعة مساء أمس السبت.

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