2020/12/13 | 09:37 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأحد، عن بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، المعتمد في الولايات المتحدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اميركا توزع ملايين الجرعات من اللقاح اليوم 7 SKY TV.

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