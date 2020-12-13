إيران تحدد موعد إجراء اختبار لقاحها المحلي ضد كورونا على البشر

2020/12/13 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الإيرانية أنها ستبدأ الاختبار البشري للقاح الإيراني ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بعد أن تم إصدار الترخيص اللازم له من قبل وزارة الصحة الإيرانية.

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