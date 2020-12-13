مسؤولية القاضي في احترام الدستور والقانون

2020/12/13 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فائـق زيـدان

القضاة هم الأمناء على حسن تطبيق

القانون لضمان حماية الحقوق التي على

أساسها يبنى المجتمع وتسود العدالة،

لذا ينبغي ان تكون سلوكيات القضاة سواء

في عملهم الوظيفي أو خارجه على مستوى

ال

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