الملك عبد الله والسيسي في بغداد

2020/12/13 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف بغداد في الربع الاول من العام

2021 "قمة ثلاثية"، تجمع رئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبد الله

الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي.

وتركز قمة بغداد الثلاثية، على تعزيز

التعاون الاقت

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