الغزي يكشف مخرجات الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر والأردن

2020/12/13 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، مخرجات الاجتماع الثلاث بين العراق ومصر والأردن.

وقال الغزي في تصريح صحفي، إن "المخرجات تضمنت الاتفاق على وضع خطة تكاملية بإشراف وزراء التخطيط من العراق والتعاون الدولي من مصر والصناعة من الاردن، تقدم ٢-٣ مشاريع في كل من القطاعات الخمسة المقترحة".

والقطاعات الخمسة، بحسب الأمين العام هي: "تيسير التجارة البينية للبضائع والافراد، والأمن الغذائي من خلال انشاء منطقة لوجستية تخدم الدول الثلاث، والطاقة والربط الكهربائي/ مشاريع البترول والغاز والبتروكيميائيات، اضافة إلى الصحة والصناعات الدوائية، وقطاع مشروعات التشييد والبناء".

عقد المجلس التنسيقي العراقي - الأردني - المصري، اجتماعاً ثلاثياً على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، بحضور رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي.

وشدد المجلس، بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء(تلقته اليوم)، "على ضرورة الإسراع بفتح آفاق تعاون مشترك جديدة، في كافة المجالات، بين العراق ومصر والأردن، تعبيراً عن عمق العلاقات التي تجمع حكومات وشعوب البلدان الثلاثة".

ونقل رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيسي الوفدين العراقي والأردني، "رغبة زعماء الدول الثلاث، بتنشيط المشروعات ذات الأولوية، والتي تنعكس إيجاباً على المصالح المشتركة للشعوب، فضلاً عن تنشيط دور القطاع الخاص، وعقد ملتقى اقتصادي لرجال الأعمال، بين العراق والأردن ومصر".

واقترح رئيس الوفد العراقي، د.



خالد بتّال النجم، على الجانبين المصري والأردني بحسب البيان، "بتشكيل مجلس تنسيقي تنبثق عنه لجان فرعية، كي تسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية، على غرار التجربة العراقية".

كما اتفقت الأطراف كافة، على "عقد لقاءات ثلاثية بين نظراء السادة الوزراء، لغرض الإسراع في إعداد مسودات مذكرات تفاهم بين البلدان الثلاثة"، وفقا للبيان ذاته.

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