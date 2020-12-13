مؤيديون لترامب ينظمون احتجاجات على خسارته

2020/12/13 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت جماعات محافظة، تزعم دون دليل أن الرئيس المنتخب جو بايدن سرق الانتخابات الأمريكية من دونالد ترامب، احتجاجات في عدة مدن السبت، بما في ذلك مظاهرة في واشنطن شارك فيها مستشار الأمن القومي السابق الذي أصدر ترامب عفواً عنه في الآونة الأخيرة.

وحثت جماعة “أوقفوا السرقة” المرتبطة بالناشط الموالي لترامب روجر ستون وجماعات كنسية، المؤيدين على الإقبال على المسيرات وتجمعات الصلوات.

ومن المزمع تنظيم احتجاجات في عواصم جورجيا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا، وهي الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز بايدن على ترامب.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، دعوى قضائية كبيرة أقامتها تكساس وأيدها ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

وشارك نحو مئتي فرد من أعضاء جماعة “براود بويز” اليمينية التي تميل للعنف في مسيرة قرب فندق ترامب في واشنطن، وكان كثير من أعضائها يرتدون ملابس عسكرية مموهة وسترات وخوذات.

وردد بعض المحتجين في واشنطن نظريات مؤامرة عن الانتخابات يتبناها اليمين المتطرف.

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