تصدّع حوامل الحداثة العربية - حسن مدن

2020/12/13 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ونحن نكثر الحديث عن نكوص الحداثة العربية، ولنقل عن النزر اليسير الذي تحقق منها، علينا مقاربة الموضوع من جوانبه المختلفة، لا الاكتفاء بجانب وحيد منه.نال الشق الثقافي - الفكري حيزاً ملحوظاً من الاهتمام لدى من يبحثون في أمر هذا النكوص، وهم في ذلك محقون، فمكان النزعات الحداثية، كما وجدناها في التيارات الفكرية الجديدة، ومنطلقات مشروع النهضة والتجديد الديني على أيادي رواده الكبار في مصر وبلاد الشام ......





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