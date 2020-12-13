خلال 3 أشهر فقط.. الدين الداخلي في العراق يرتفع 5 تريليون والاحتياطي ينخفض 10 تريليون

2020/12/13 | 10:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الجهاز المركزي للاحصاء، يوم الاحد، ان ديون العراق الداخلية خلال الربع الاول من العام الجاري 2020 بلغت اكثر من 43 ترليون دينار.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير ان “الدين العام الداخلي للعراق بلغ 43 ترليونا و454 مليارا و406 ملايين دينار في الربع الاول من العام الحالي 2020، مرتفعا عن الربع الاخير من عام 2019 الذي بلغ 38 ترليونا و331 مليارا و548 مليون دينار، وعن الربع الاول من عام 2019 الذي بلغ 38 ترليونا و134 مليارا و166 مليون دينار”.

واضاف ان “الاحتياطي النقدي للعراق انخفض حيث بلغ 68 ترليونا و505 مليارات و638 مليون دينار مقارنة بالربع الاخير من عام 2019 الذي بلغ 78 ترليون و253 مليار و336 مليون دينار” .

واشار الى ان “معدل سعر الصرف لدى البنك المركزي العراقي كان مستقرا للربع الاول من عام 2020 والربعين الاخير والاول من عام 2019 حيث بلغ 1190 دينارا لكل دولار واحد”.

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