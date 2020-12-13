الداخلية تكشف حقيقة المصادقة على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث أمنية وقعت في ذي قار اواخر 2019

2020/12/13 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية، مصادقة وزيرها على قرار مجلس تحقيقي خاص بأحداث امنية وقعت في ذي قار اواخر العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة الداخلية تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشريه انه جرت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي”.

واضافت أن “المصادقة كانت حسب الوثائق المزورة المنشورة على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة بأحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا”.

وبينت أن “الوزارة وفي الوقت التي تنفي هذه المزاعم والاكاذيب التي يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم فانها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذباً عليها وفقاً لاحكام الدستور واحقاقاً للحق”.

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