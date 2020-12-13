2020/12/13 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف رجل دين سني بارز، الاحد، عن فضيحة فساد من العيار الثقيل تتعلق بالاموال المخصصة لترميم مسجد ومرقد أبو حنيفة النعمان، مشيرا إلى ان الأموال سرقت وبنيت بها منازل.

وقال رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اموال ترميم مسجد ابو حنيفة تم سرقتها وبناء منازل فيها”.

وأضاف الملا، أن “حجم المبالغ التي تم سرقتها من أموال اعمار المسجد بلغت 746 مليار دينار”، مشيرا إلى أن “تلك الاموال تم تخصيصها لمسجد ابو حنيفة”.

وكان رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش كشف في وقت سابق عن سرقة مبالغ مالية كبيرة تقدر بأكثر من 700 مليار دينار مخصصة لتوسعة مرقد أبو حنيفة في بغداد.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن “فضيحة فساد” في مصير الأموال المخصصة لترميم مرقد أبو حنيفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن “فضيحة فساد” في مصير الأموال المخصصة لترميم مرقد أبو حنيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).