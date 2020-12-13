أموال من البنك المركزي إلى 8 أندية رياضية عراقية

2020/12/13 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن البنك المركزي، الأحد، دعم ثمانية أندية رياضية، عبر صندوق مبادرة تمكين.

وذكر بيان للبنك تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2020)، أنه "انطلاقا من أهمية دعم قطاع الشباب والرياضة في العراق أعلن محافظ البنك المركزي مطفى غالب مخيف، عن مبادرة دعم ثمانية أندية رياضية، وذلك خلال مشاركته في حفل نُظم في بغداد بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وشخصيات حكومية وبرلمانية إضافة الى رؤساء ورواد الاندية الرياضية وممثلي القطاع المصرفي".

وتابع، "المبادرة التي اطلقت عبر صندوق مبادرة تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي وترعاه المصارف وشركات الصرافة، حضيت بشكر وتقدير من لدن وزير الشباب والرياضة والمعنين بهذا القطاع، فيما أكدوا بأن ذلك سيساهم بشكل كبير في تقدم عمل الاندية ومساعدتها في ظل الضائقة المالية التي تعيشها البلاد".

وأكد محافظ البنك المركزي بحسب البيان، على "ضرورة توجه الأندية الرياضية إلى مجال الاستثمار لمواجهة الضائقة المالية وتعزيز الموارد الذاتية".

وبين، أن "الاندية التي شملت بالمبادرة هي السماوه، القاسم، الديوانية، النجف، زاخو، أربيل، الناصرية، الشطرة".

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