احمد مظهر الجبوري : الخروقات الامنية في ديالى دليل واضح على ضعف الاجراءات الامنية

2020/12/13 | 10:08 - المصدر: سفن سكاي

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بغداد / اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري على ضرورة تفعيل الاجراءات الاستخبارية لوقف الخروقات الامنية المتكررة في بعض مناطق المحافظة.وقال في بيان صحفي ان الاعتداءات على بعض المناطق في ديالى بات امرا مستمرا بحاجة الى موقف حكومي عاجل لوقفها.واضاف الجبوري ان اصابة مدنيين اثنين بسقوط ٦ قذائف هاون على قرى الاصلاح ضمن ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى بحاجة الى رد امني سريع على هذا الفعل الاجرامي.

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