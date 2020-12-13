المتحدث باسم الكاظامي يعلن حصيلة عمليات الوعد الصادق في البصرة

2020/12/13 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، عن حصيلة عمليات “الوعد الصادق” في محافظة البصرة.

وقال رسول في تغريدة على “تويتر” إنه “خلال عمليات الوعد الصادق في البصرة، تمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة من القاء القبض على 19 مطلوباً”.

واوضح ان “القوات تمكنت ايضاً من العثور على 7 بندقية كلاشنكوف والسيطرة على 71 هاون ومقذوف وضبط عملة عراقية مزورة فئة 10 الف 3 مليون و 255 الف، بالإضافة الى ضبط عملة امريكية مزورة فئة 100دولار 12 الف دولار”.

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