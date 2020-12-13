تفكيك أخطر 5 شبكات للمخدرات في النجف

2020/12/13 | 10:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها جهاز الأمن الوطني بين الحين والآخر لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من الاطاحة وفق اوامر قضائية بخمس شبكاتٍ للمخدرات واعتقال عناصرها البالغ عددهم عشرين متعاطياً وثلاثة تجار، وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال تقدر ب (4) كغم فضلاً عن كميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة ومشروبات كحولية، علاوةً على مختلف أنواع الاسلحة.

وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء النجف وباقي المحافظات، وتم إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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