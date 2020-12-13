القبض على 19 مطلوباً وضبط عملات مزيفة في البصرة

2020/12/13 | 10:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال عمليات الوعد الصادق في #البصرة، تمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة من:

- القاء القبض على 19 مطلوباً.

- العثور على 7 بندقية كلاشنكوف.

- السيطرة على 71 هاون ومقذوف.

- ضبط عملة عراقية مزورة فئة 10 الف

3 مليون و 255 الف.

- ضبط عملة امريكية مزورة فئة 100دولار 12 الف دولار.

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