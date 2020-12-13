الأمن الوطني يفكك اخطر 5 شبكات للمخدرات في النجف

2020/12/13 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، تفكيك اخطر 5 شبكات للمخدرات في النجف وبحوزتهم 4 كغم من الكرستال.

وذكر الجهاز في بيان أنه “ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها جهاز الأمن الوطني بين الحين والآخر لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من الاطاحة وفق اوامر قضائية بخمس شبكاتٍ للمخدرات واعتقال عناصرها البالغ عددهم عشرين متعاطياً وثلاثة تجار، وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال تقدر ب (4) كغم فضلاً عن كميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة ومشروبات كحولية، علاوةً على مختلف أنواع الاسلحة”.

واوضحت انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء النجف وباقي المحافظات، وتم إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

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