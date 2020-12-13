2020/12/13 | 10:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: الغانمي لم يصادق على مجلس تحقيق في أحداث عنف ضد متظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/13 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: الغانمي لم يصادق على مجلس تحقيق في أحداث عنف ضد متظاهرين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: الغانمي لم يصادق على مجلس تحقيق في أحداث عنف ضد متظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).