الأمن الوطني يفكك 'أخطر' خمس شبكات للمخدرات في النجف

2020/12/13 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهخاز الأمن الوطني، الاحد، عن تفكيك أخطر 5 شبكات للمخدرات في محافظة النجف، مشيرا الى ان بحوزتهم 4 كغم من الكرستال.

وقال الجهاز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها جهاز الأمن الوطني بين الحين والآخر لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من الاطاحة وفق اوامر قضائية بخمس شبكاتٍ للمخدرات واعتقال عناصرها البالغ عددهم عشرين متعاطياً وثلاثة تجار".

واضاف، "عثر بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال تقدر ب (4) كغم، فضلاً عن كميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة ومشروبات كحولية، علاوةً على مختلف أنواع الاسلحة"، مبينا انه "قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء النجف وباقي المحافظات، وتم إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

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