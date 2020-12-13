العراق ينفي بيع اكسون موبيل حصتها بحقل غرب القرنة 1 ويفاوض على حقلين

2020/12/13 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نفى وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، قيام شركة اكسون موبيل بعرض حصصها من أسهم الشركة (المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1) للبيع على شركائها، مشيراً إلى ان الوزارة تجري مناقشة معمقة لعروض شركات الخدمة المتنافسة لتطوير حقلي المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في شرق وغرب البلاد.

وقال عبد الجبار في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان «المعلومات والبيانات الرسمية التي بين ايدينا، تؤكد ان (اكسون الاميركية) و(نسورتيوم) الذي تقوده اكسون موبيل ويضم (شل) العامل بعقد تطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة النفطي)، لا تزال مستمرة باعمالها وتشارك بجلسات مناقشة خطط التطوير وزيادة الانتاج وتدريب الملاكات»، مؤكدا «عدم تقديم الشركة مقترحات بخصوص ذلك الى الوزارة».

ويأتي النفي عقب شائعات رددتها وسائل اعلامية مختلفة، أن شركة (اكسون موبيل) المطور الرئيس لحقل غرب القرنة، تنوي طرح أسهمها بالحقل للبيع على شركائها، وباحتياطيات قدره 7 .8 مليارات برميل.

وأكد عبد الجبار، أن “تأثيرات هبوط أسعار النفط ليست حادة جدا في خطة الوزارة المبرمجة لتطوير الحقول ومعدلات الاسراع المضافة بالانجاز بسبب ازمة التخصيص المالي وتداعيات وباء كوفيد – 19، وأن وزارته اعدت بديلا للمعالجة”.

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