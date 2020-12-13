طقس العراق.. أمطار خفيفة إلى رعدية في أجزاء من البلاد

2020/12/13 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية، أن "الطقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات المطر، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشارت الهيأة إلى أن "الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط مطر متفرقة بعد الظهر في الأقسام الغربية، منها رعدية تكون أحيانا، درجات الحرارة متقاربة لليوم السابق".

أما في المنطقة الجنوبية، الطقس صحو مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة متقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

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