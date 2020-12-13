مقتل امرأة على يد زوجها في ميسان

2020/12/13 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمن من محافظة ميسان، الأحد، (13 كانون الأول، 2020)، بمقتل امرأة على يد زوجها في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "امرأةً قٌتلت على يد زوجها بسلاح ناري في قضاء كميت شمال ميسان، دون معرفة الدوافع".

واضاف أن "شرطة المحافظة اعتقلت الزوج وشرعت بالتحقيق معه لمعرفة الاسباب والدوافع ".

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