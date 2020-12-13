الداخلية توضح حقيقة مصادقة الوزير على مجلس تحقيقي خاص باحداث ذي قار

2020/12/13 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الداخلية، الأحد، (13 كانون الأول، 2020)، مصادقة الوزير عثمان الغانمي، على قرار المجلس التحقيقي الخاص بالاحداث الامنية التي وقعت في محافظة ذي قار اواخر العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عددا من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشريه انه جرت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي ".

واضاف البيان أن "المصادقة حسب الوثائق المزورة المنشورة كانت على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة بأحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا ".

وتابع أن "الوزارة وفي الوقت التي تنفي هذه المزاعم والاكاذيب التي يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم فإنها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذباً عليها وفقاً لإحكام الدستور واحقاقاً للحق ".

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