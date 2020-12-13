المباشرة بتنفيذ جدارية فتوى الجهاد الكفائي في النجف

2020/12/13 | 10:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..باشرت دائرة بلدية النجف تنفيذ النصب الفني الذي يمثل فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها السيد السيستاني وتخليد بطولات الحشد الشعبي في الدفاع عن الوطن والمقدسات.وقال محافظ النجف لؤي الياسري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “النصب عبارة عن جدارية للفنان محمد حسن النقاش، ترمز إلى فتوى الجهاد المقدس التي أطلقها اية الله العظمى السيد علي السيستاني، كما تعبر عن بطولات الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة البطلة، مضيفا ان الجدارية ستكون بطول 45 مترا وارتفاع سبعة أمتار، تنفذ وفق مواصفات عالمية راقية تليق برمزية الحدث الكبير الذي تعبر عنه”.وأضاف الياسري، أن “إنجاز الجدارية سيستغرق شهرين من تاريخ المباشرة بالتنفيذ، اما الموقع فسيكون بالقرب من مرآب النجف الشمالي وهو من المداخل الرئيسة للمحافظة، منوها بانه تم اختيار هذا الموقع بدقة ليبرز هذه الجدارية ورمزيتها بصورة لائقة”.



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