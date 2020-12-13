المالية النيابية: اتفاق قريب بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

2020/12/13 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تقتربان من الاتفاق على حسم الملفات المالية العالقة.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: هناك تقارب كبير بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للتوصل الى اتفاق لحسم الملفات المالية العالقة.

واضاف: هناك اجتماع اليوم للجان الفنية المشتركة لمناقشة تنفيذ قانون تمويل العجز المالي وما يترتب على الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لتنفيذه.

واوضح: ان مجلس الورزاء الاتحادي سيكون لديه اجتماع قريب للمصادقة على موازنة العام 2021 وارسالها الى مجلس النواب.

هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم امس السبت، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كوردستان.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

PUKmedia خاص

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