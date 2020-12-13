يتباهون أنها الأم والابنة والأخت والزوجة ويتجاهلون أنها امرأة قبل ذلك - كفاح زعتري

2020/12/13 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كفاح_زعتري أعرفها منذ سنوات، اسمها سعاد امرأة وحيدة في بداية العقد السادس، أتت مع ابنتها الشابة إلى أوربا، لم تتحدث مطلقاً حول وضعها الاجتماعي.



صمتها دلالة على مشكلة مرت أو تمر بها.أثناء حديث سكايب معها تطرقنا إلى حالات العنف ضمن أسر اللاجئين، كان رأيّ ضرورة الخروج من دائرة الخوف والصمت وفضح الممارسات التي تكبل حياة المرأة وتتعدى على كرامتها وجسدها.



ترددت برهة ثم تشجعت وحدثتني عن نفسها؛ ورجعت بال ......





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