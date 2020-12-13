النظام المخزني والقضية الفلسطينية: علاقة توظيف وتواطؤ - جمال براجع

2020/12/13 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_براجع تقديم :لقد وظف النظام المخزني القضية الفلسطينية منذ الاستقلال الشكلي لتكريس شرعيته لدى الرأي العام الوطني والعربي الإسلامي من خلال إظهار نفسه كمدافع عن القضية.وفي هذا السياق يأتي ترأسه للجنة القدس.



وفي نفس الوقت وظفها لخدمة مصالحه وتدعيم حظوته لدى أسياده الامبرياليين من خلال الأدوار التي لعبها تاريخيا في خدمة الكيان الصهيوني.



فما هي إذن حقيقة علاقة النظام بالقضية الفلسطينية.

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