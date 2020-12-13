رأس المال: الفصل الثاني والعشرون (82) 5) ما يسمى برصيد العمل - كارل ماركس

2020/12/13 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس تحول فائض القيمة إلى رأسمال5) ما يسمى برصيد العملأوضحنا في ثنايا هذا البحث أن رأس المال ليس مقداراً ثابتاً، بل هو جزء مرن من الثروة الاجتماعية، يتغير باستمرار مع كل تقسيم جديد لفائض القيمة إلى إيراد ورأسمال إضافي.



كما أوضحنا أيضا، أن ما يحتويه رأس المال من قوة العمل، والعلم، والأرض (ونعني بها، اقتصادياً، كل مواضيع العمل التي تقدمها الطبيعة بصورة مستقلة عن الإنسان) يمحض رأس المال هذ ......





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