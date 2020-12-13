رعد حمودي يرفض الجلوس مع عبد الإله على طاولة واحدة

2020/12/13 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

رفض رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، الجلوس مع الرئيس المنتخب سرمد عبد الإله على طاولة واحدة بطلب من الوزير عدنان درجال.

وقال مصدر مقرب من درجال في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رعد حمودي رفض دعوة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للجلوس على طاولة الحوار بصفته محاور معين من اللجنة الاولمبية الدولية للخروج برؤية واضحة يتفق عليها جميع الاطراف لرسم خارطة المرحلة المقبلة”.

واوضح ان “عضو الجمعية العمومية صباح الكناني هو من اقترح هذه الجلسة ، لكنه لم يحضر لأسباب خاصة بالتالي رفض حمودي حضور الاجتماع الذي انعقد في مقر وزارة الشباب والرياضة بين درجال واعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية”.

يذكر ان درجال سيعقد اجتماعاً مع الأولمبية الدولية في عمان خلال الشهر الحالي.



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