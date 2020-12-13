الأمن النيابية : تضمين احتياجات الأجهزة الأمنية في موازنة العام المقبل

2020/12/13 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – محمد الطالبي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، خلو محافظتي كركوك وصلاح الدين من الخروقات الأمنية، فيما وعدت برفد احتياجات الاجهزة الامنية وتضمينها في موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هناك عملاً جيداً ومطلوباً في محافظتي كركوك وصلاح الدين، اللتين كانتا تعانيان من بؤر الإرهاب، فيما تخلو الآن من الخروقات الامنية".

وأضاف أن "اللجنة وعدت المديريات الأمنية برفد وسد احتياجاتهم ومنها النواظير والأجهزة، خلال تضمين التخصيصات في موازنة العام المقبل".

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