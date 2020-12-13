2020/12/13 | 10:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، اتلاف مواد غذائية في منفذ القائم الحدودي.

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