بريكست.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمام يوم الحسم

2020/12/13 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مساء اليوم الأحد، بمصير مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست الشائكة إما لناحية الإقرار بفشل يتوقع أن تكون له عواقب وخيمة او للقول إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا قبل عشرين يوماً فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين.

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