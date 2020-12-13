وزير الداخلية يصل الى سنجار

2020/12/13 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي والوفد المرافق له الى سنجار ويزور مديرية شرطة سنجار

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