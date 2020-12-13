الرافدين يرفع قيمة فوائده على ودائع المواطنين في المصرف

2020/12/13 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين ، اليوم الاحد، فوائد مالية للودائع الثابتة تصل الى 5% لمدة سنة للمواطنين المودعين اموالهم في المصرف .

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