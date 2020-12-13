جهود لاستيعاب حملة الشهادات العليا وخريجي كليات الإعلام

2020/12/13 | 11:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشف رئيس الجامعة العراقية الدكتور علي صالح حسين الجبوري عن جهود لاستيعاب حملة الشهادات العليا وتوظيفهم في القطاع الخاص، فيما اشار الى ان جامعته خفضت الاجور للدراسة المسائية.

وقال الجبوري في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الاحد، إن " احد اهم توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام هو استثمار واستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية لحملة الشهادات العليا لانهم مستقبل المؤسسة التعليمية ويجب والاهتمام بهم، لافتا إلى"ايجاد فرص عمل لحملة الشهادات العليا من اولويات الجامعة من خلال تعيين المحاضرين في كليات الجامعة".

واشار الى ان " الجامعة فصلت بين الكادر التدريسي في الدراسة الصباحية والكادر في الدراسة المسائية ضمن الخطة التي تبنتها الوزارة لزيادة استيعاب حملة الشهادات العليا وتوظيف خبراتهم وطاقاتهم"، مبينا ان " الجامعة حاولت التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لايجاد فرص عمل تتلاءم مع دراساتهم الاكاديمية وامكاناتهم العلمية في محاولة لتقليل الزخم عن القطاع الحكومي وفي ذات الوقت رفد القطاع الخاص بخبرات متقدمة، وستكون الفائدة في تطوير القطاع الخاص من جانب وايجاد فرص عمل لحملة الشهادات العليا من جانب اخر .

تعيين خريجي الاعلام

واضاف الجبوري ان " الجامعة العراقية عملت ايضا على ايجاد فرص عمل لخريجي كلية الاعلام من خلال تعيين الاوائل منهم في الجامعة ضمن النظام المعمول فيه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اما بقية الخريجين فالجامعة العراقيه لم توفر جهدا ومن خلال مفهوم العلاقات العامه مع كافة المؤسسات الاعلامية وغيرها من القطاع الخاص للتنسيق معهم في ايجاد فرص عمل تتناسب مع خريجي الاعلام وتوظيف مهاراتهم الاعلامية"، مشيرا الى ان " الجامعة اشركت الخريجين في دورات تدريبية وتطويرية تقيمها المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والاشراف عليهم ومتابعة نشاطاتهم والتسويق لها من خلال مواقع الجامعة الالكتروني بما يضمن استمرارية دوام عطائهم الاعلامي والابتعاد بهم عن تعطيل هذه الطاقات".

تخفيض الاجور

واكد رئيس الجامعة العراقية ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقرت بتخفيض اجور الدراسة المسائية مساندة للطلبة خاصة في الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والتي اثرت على كافه شرائح المجتمع"، موضحا ان " الجامعة العراقية رحبت بهذا القرار وعملت على تطبيقه على جميع الطلبة المشمولين".

وتابع الجبوري ان " الجامعة عملت على ايجاد الحل لتسهيل دفع نسبة الاجور المتبقية بعد التخفيض من خلال نظام الدفعات وعلى فترات زمنيه منظمة بضوابط وسقف زمني معين تخفيفا عن كاهل الطلبة وذويهم وتماشيا مع توجهات الوزارة الموقرة في الاخذ بيد الطلبة بكل الطرق المتاحة وجعل هدف الجامعة الاساس هو الطالب ومستقبلة الدراسي

تقليص الدوام

واوضح الجبوري ان " الجامعة العراقية ملتزمة بقرارات الوزارة الخاصة بآلية دوام الطلبة"، منوها الى انه " في مثل هذا الظرف الصحي الطارئ لايمكن المخاطرة بحياة الطلبة من خلال تقليص اوقات الدوام الالكتروني والمضي بالدوام الفعلي لان مثل هذا القرار يبنى على معطيات الموقف الصحي الذي تقدرة خلية الازمة".

وتابع ان " الجامعة تلتزم حاليا بنسبة الدوام المقرر وزاريا مع متابعة مستجدات الواقع الصحي في قابل الايام وما يترتب عليه من تغيرات في مقررات خلية الازمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهود لاستيعاب حملة الشهادات العليا وخريجي كليات الإعلام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهود لاستيعاب حملة الشهادات العليا وخريجي كليات الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).