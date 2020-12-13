برلماني كردي: أربيل لن تسلم برميلا واحداً من النفط إلى بغداد

2020/12/13 | 11:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الأحد، عدم وجود نية لحكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط إلى بغداد.وقال أنور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوفد الكردي الموجود في بغداد هدفه امتصاص غضب المواطنين بعد ارتفاع موجة الاحتجاجات في السليمانية وحلبجة، ولاتوجد نية لتسليم النفط”.وأضاف أن “حكومة الإقليم تريد من الحكومة الاتحادية إرسال مبلغ تريليون دينار لما تبقى من رواتب السنة الحالية، دون أن تسلم النفط أو عائدات المنافذ، وهي بانتظار الارتفاع الحاصل في أسعار النفط”.وأشار أنور إلى أن “ما تقوم به حكومة الإقليم هي حركات إعلامية هدفها إيقاف التظاهرات، وفي حال شهدت أسواق النفط ارتفاعا جديد، فأن حكومة الإقليم لن تسلم برميلا واحداً”.واجتمع يوم أمس وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك من أجل التوصل لاتفاق بخصوص الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.انتهى/ 15 ع

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