2020/12/13 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مصرف الرافدين عن فوائد مالية للودائع الثابتة تصل إلى 5% لمدة سنة للمواطنين ممن أودعوا أموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (13 كانون الأول 2020)، إن "الفوائد المالية للودائع الثابتة للمواطنين الذين يودعون اموالهم في المصرف ولمدة ستة أشهر تصل إلى 4,5 %".

ودعا البيان، "المواطنين الى زيارة فروع المصرف والاطلاع على التعليمات وإيداع اموالهم والاستفادة من هذه الخدمة واستلام الفوائد المالية التي يقدمها المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن حجم أرباح ثابتة للمواطنين مقابل إيداع الأموال) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن حجم أرباح ثابتة للمواطنين مقابل إيداع الأموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).