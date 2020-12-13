مبادرات فارس سعيد التي تخيف حزب الله

2020/12/13 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من حزب الله يتقدم بشكوى قضائية بحق النائب السابق فارس سعيد وموقع القوات اللبنانية.

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